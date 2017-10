Viggiano nuovo segretario della Flc Cgil

L’ assemblea generale della Flc (Federazione lavoratori della conoscenza) Cgil di Varese ha eletto Alessandro Viggiano nuovo segretario generale della Flc-Cgil di Varese. Viggiano docente di scuola primaria, 44 anni, è laureato in Scienze dell’educazione e in Scienze della formazione Primaria con specializzazione per il sostegno. Eletto nelle rsu nell’Istituto comprensivo Dante di Cassano Magnago, dal 2010 collabora con la Flc di Gallarate e, successivamente, con quella di Varese.

Alessandro Viggiano ha dato il cambio a Raimondo Parisi giunto al termine del mandato come da statuto.