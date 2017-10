Vigili del fuoco volontari, dalla Regione mezzo milione per le strumentazioni

Giovedì 5 ottobre, alle ore 8:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate, sono intervenuti nel comune di Busto Arsizio (Va), in viale dell’Industria , per incendio capannone. Per cause ancora in fase di accertamento due autocarri post

“Una notizia che i vigili del fuoco volontari della Lombardia aspettavano con trepidazione. Abbiamo pubblicato il testo del bando a loro dedicato. La Regione Lombardia mette a disposizione 500 mila euro per l’acquisto di strumentazioni. Il bando rimarrà aperto dal 30 ottobre al 10 novembre”.

Lo ha detto Simona Bordonali, assessore alla Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione della Regione Lombardia annunciando l’apertura del bando per l’assegnazione di contributi a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale (APS), aventi, tra le fnalità statutarie, il sostegno ad un distaccamento volontario del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale. Possono accedere al fondo tutte le associazioni iscritte nell’Elenco regionale.

Potrà essere finanziato fino al 100 per cento del costo, fino a un massimo di 20 mila euro, per l’acquisto di dotazioni tecniche, come radio portatili, motoseghe, termocamere, motoventilatori, gruppi da soccorso idraulico, gruppi pneumatici da sollevamento, motopompe.

La domanda di contributo deve essere inviata esclusivamente a mezzo P.E.C. a partire dalle ore 8:00 del giorno 30 ottobre 2017, fino alle ore 12:30 del giorno 10 novembre 2017. Il testo completo del bando è disponibile sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

“In Lombardia risultano operativi circa 1600 Vigili del fuoco volontari, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi dei Vigili fuoco, con una presenza pressoché capillare su tutto il territorio regionale; la rete di volontariato è in grado di garantire risposte celeri in caso di emergenza, anche per effetto del forte legame con il territorio di riferimento. La Regione Lombardia è al loro fianco” ha concluso Bordonali.