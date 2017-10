“Vigili, telecamere accese, varchi. Ecco cosa facciamo per la sicurezza”

«L’amministrazione Galli esprime solidarietà per quello che è successo e si discosta da tutte quelle critiche mosse solamente per incolpare una presunta inerzia dell’amministrazione sul tema della sicurezza». La dichiarazione è firmata da Erica Antognazza, capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale, e dal sindaco Dario Galli, dopo i fatti che hanno visto protagonista un negozio di telefonini del centro città, oggetto di ladri che hanno agito in piena notte sfondando la vetrina con una vettura. Sui social network alcuni cittadini si sono scagliati contro l’amministrazione, insediatasi nel mese di giugno.

«Ci discostiamo da tutti questi attacchi perché noi la sicurezza non è rimasta solo come promessa elettorale, ma rappresenta il nostro cavallo di battaglia per cui ci stiamo già muovendo – proseguono sindaco e capogruppo -. Si può notare, infatti, che abbiamo esordito con l’istituzione di una commissione ad hoc (presieduta dal senatore e consigliere Stefano Candiani) cercando di intavolare tutti i progetti già illustrati nel nostro programma elettorale. Nel mese di ottobre ci sarà un concorso per l’assunzione di tre vigili. E probabilmente con l’anno nuovo ci sarà in previsione di ampliare ulteriormente l’organico con altri due vigili».

«Purtroppo, come meglio sapranno i cari esperti burocrati, non è possibile fare tutto subito, a fronte delle normative statali che riducono l’autonomia dei comuni – concludono -. Ma almeno noi ci stiamo muovendo concretamente! La precedente amministrazione ha spento le telecamere. Noi non solo le abbiamo messe in funzione, ma stiamo prevenendo un potenziamento, incluso il sistema dei varchi. Solo così potremmo cercare di aumentare un po’ di più la guardia e la prevenzione di tutti questi episodi di criminalità. A differenza della precedente amministrazione, poi, stiamo coinvolgendo i gruppi delle vedette e del controllo vicinato. Da ultimo, come amministrazione siamo sempre aperti alle proposte e alle idee espresse dai cittadini. Perché noi vogliamo il bene dei nostri cittadini e la sicurezza per la nostra città».