Villa Cagnola riscopre il fascino dell’antico

“Il fascino dell’antico. Le placchette in bronzo della Collezione Cagnola” è il titolo della mostra organizzata e ospitata in Villa Cagnola dal 17 ottobre al 30 novembre.

La rassegna, curata da Andrea Bardelli con la collaborazione di Eugenia Fantone, presenta al pubblico otto delle cinquanta placchette metalliche della Collezione della storica dimora di Gazzada in un allestimento che valorizza e vede unite letteratura classica e arte rinascimentale.

«Sappiamo che il collezionista che ha composto questa preziosa raccolta antiquariale è stato Guido Cagnola – spiega Andrea Bardelli, Conservatore della Raccolta d’Arte di Gazzada – Si tratta di pezzi databili tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento che possono essere paragonabili alle stampe che veicolano immagini, temi iconografici e stili. Nella storia dell’arte illustri nomi, quali Donatello e Filarete si cimentarono con questa tecnica che non fu solo appannaggio di abili artigiani come talvolta si crede. Un altro tema particolarmente interessante che abbiamo scelto di affrontare nella mostra è la versatilità e la diffusione degli impieghi di questi veri e propri micro-rilievi: le placchette – termine oggi invalso in tutte le principali lingue europee – trovavano largo uso nella decorazione di armi, nel vestiario, ma anche nelle rilegature di libri e in alcuni mobili di pregio, come gli stipi monetieri» (foto: la Leggenda di Orfeo” – Enea scende agli inferi guidato dalla sibilla – bronzo con diametro di 6cm).

La mostra, accompagnata da pannelli didattici e da un catalogo, è visitabile su prenotazione, telefonando allo 0332.461304.

«L’esposizione si svolge significativamente all’interno della Biblioteca Cagnola – conclude Bardelli – anche per sottolineare il legame con i testi classici, alcuni dei quali esposti in antiche edizioni di pregio. Sono convinto che questo materiale potrà suscitare l’interesse di molti e incoraggiare nuovi affondi e ricerche di specialisti e giovani studiosi».

CALENDARIO APERTURE

MARTEDI’17.10.2017 – Inaugurazione

Presentazione della Mostra, Sala Cagnola, ore 18.00

Visita alla Mostra, ore 19.00, ingresso libero

Cena su prenotazione € 20, ore 20.00 (Antipasto, Primo, Dessert, Bevande)

20.10.2017 e 25.10.2017, ore 15.00

Visita guidata specialistica con il curatore della Mostra e conservatore della Collezione Cagnola, dr. Andrea Bardelli

Visita guidata alla Mostra di placchette, durata 90 minuti: € 5

DOMENICA 29.10.2017, 12.11.2017 e 26.11.2017, ore 16.00

Visita guidata con V.A.M.I. (Visita guidata alla Collezione permanente e alla Mostra di placchette)

Visita Guidata alla Collezione permanente, durata 90 minuti: € 5

Visita guidata alla Mostra di placchette, durata 45 minuti: € 3

(La visita alla Mostra inizia al termine della visita alla Collezione Permanente, l’orario è variabile)

Visite guidate su prenotazione, tutti i giorni per gruppi di minimo 8 persone

Visita guidata dalle guide V.A.M.I.

Visita guidata alla Mostra di placchette, durata 45 minuti: € 3

Visita Guidata alla Collezione permanente e alla mostra, durata 120 minuti: € 8

Per maggiori info:

Collezione Cagnola

Via G. Cagnola 21, Gazzada Schianno VA

0332.461304 – info@villacagnola.it – www.villacagnola.it