Viola il divieto di tornare a Busto per commettere una rapina, arrestato

Non avrebbe dovuto mettere piede a Busto Arsizio per i prossimi 3 anni ma, oltre a violare il divieto, ha deciso di rubare alcolici in un supermercato, finendo in manette per rapina impropria. I carabinieri di Busto Arsizio hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, 20enne, residente a Ferno, studente, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale.

Il giovane ha tentato di asportare dal “centro commerciale Ticino”, sito via Busto Arsizio, varie bottiglie di liquori; il giovane è stato scoperto e bloccato da un addetto alla vigilanza ma, allo scopo di guadagnarsi la fuga, lo ha minacciato e spintonato. Per fermarlo e immobilizzarlo si è reso necessario il pronto intervento del personale dell’arma prontamente intervenuto. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del supermercato.

Il giovane, inoltre, è stato anche den unciato per violazione degli obblighi imposti dall’autorità, poichè inottemperante al divieto di ritorno nel comune Busto Arsizio per tre anni, emesso dalla Questura Varese nel gennaio del 2017. Oggi si terrà il processo per direttissima.