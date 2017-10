Visite al Grand Hotel, “Che fatica ma che gioia!”

Tempo libero generica

La lettera di Andrea Zoccali, Capo Gruppo FAI Giovani Varese, riguardo all’esperienza che li ha portati a realizzare le visite guidate all’Hotel Campo dei Fiori nel fine settimana di sabato e domenica

Che fatica, ma che gioia: anche questo weekend è passato! Prima novità il sole, che per una volta ha voluto farci un regalo, splendendo tutto il giorno. Ho voluto interpretarlo come il segno della positività del nostro impegno di volontari: e se spendersi per la città porta veramente il bel tempo, allora non resta che continuare a impegnarsi e a crescere assieme ai ragazzi di questo magnifico gruppo FAI Giovani.

Alcuni mesi fa, quando discutevamo fra noi sull’opportunita’, in occasione della prima edizione di “Giornata FAI d’Autunno”, di organizzare nuovi accessi al Grand Hotel dopo i quasi quattromila di Giugno e Luglio, ci ponevamo il problema di come far salire il maggior numero di visitatori possibile in cima al monte.

Riproporre le Urban Explorations nella modalità tenuta prima dell’estate era impensabile, avremmo portato troppe auto lungo il percorso: pericoloso ed antiecologico. Ma noi puntavano ai mille accessi, il numero massimo consentitoci nel rispetto delle norme di sicurezza. Come fare? Innanzi tutto raddoppiando la consistenza di questa Giornata FAI d’Autunno che, unico caso in Italia, ha coperto tutto il weekend.

Poi ci sono venuti in soccorso Palace Grand Hotel Varese e Società Varesina Incremento Corse Cavalli S.r.l. Il primo offrendo il servizio navetta strutturato con Autolinee Varesine, la seconda concedendo un ampio spazio di parcheggio ai nostri visitatori, vicino al centro cittadino. Qualcuno, poco abituato al mezzo pubblico e ai tornanti del Campo dei Fiori, si sarà sentito sballottolato, ma di certo questa era la migliore soluzione possibile.

Non rimaneva che aprire le prenotazioni e aspettare l’onda d’urto, che non si è fatta attendere. Tutti i posti volatilizzati in pochissimi minuti e tante segnalazioni di chi, pronto col mouse fin dall’inizio, non è comunque riuscito ad aggiudicarsi un posto. Oggi ci siamo presi una pausa, da domani ricominceremo a lavorare nella speranza di far accedere, prima o poi, anche loro. Intanto, nei due giorni appena trascorsi, altri mille visitatori hanno potuto visitare l’interno del Grand Hotel e sentirne raccontata la storia. Un piccolo passo forse, ma un passo deciso, interamente coordinato e realizzato da quarantadue giovani del FAI, ai quali si sono aggiunti venti ancor più giovani “ciceroni” del Liceo Sacro Monte. Vogliamo pensare sia stata una bella manifestazione per la città e i tanti sorrisi di chi ci ha salutato andando via ci fanno credere che sia stato così.

Noi ci siamo!

Andrea Zoccali – Capo Gruppo FAI Giovani Varese