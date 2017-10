Visite al Grand Hotel “sold out” in sedici minuti

Prenotazioni esaurite in 16 minuti. I posti per visitare il Grand Hotel Campo dei Fiori, nei giorni di sabato 14 e domenica 15 ottobre, sono esauriti.

L’iniziativa è organizzata dal Gruppo Fai Giovani Varese che, dopo la positiva esperienza di questa estate, ha deciso di dedicare un altro fine settimane di visita all’hotel, solitamente non aperto al pubblico.

Anche questa volta l’evento ha visto un grande interesse da parte del pubblico e le prenotazioni online sul sito del Fai sono esaurite in pochi minuti, «Altri 1000 visitatori verranno questo weekend - spiega Andrea Zoccali del Gruppo Giovani Fai di Varese -. Fino a qualche tempo fa visitare il Grand Hotel era un miraggio mentre oggi è realtà, anche se a piccoli passi. Speriamo di poter replicare in futuro e di poter accompagnare sempre più persone nelle nostre “Urban Explorations”».

Al momento quindi, non ci sono in programma altre visite al Grand Hotel Campo dei Fiori ma la possibilità che queste vengano replicate non è esclusa. A gestire i percorsi guidati sono quaranta volontari, tra i 18 e i 30 anni, oltre 20 “giovani ciceroni” che si mettono a disposizione per rendere le visite guidate possibili.