Visite preventive al seno, posti esauriti

Sono esauriti in poche ore i posti a disposizione per le visite preventive al seno gratuite.

L’iniziativa proposta da la Città delle Donne, Associazione Caos Onlus e Fondazione Comunitaria di Malnate, in concomitanza con il mese di prevenzione del tumore al seno, ha raccolto grandi consensi, esaurendo in pochi giorni i posti a disposizione per quanto riguarda l’ambulatorio Sms di Malnate.