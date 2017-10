Vittoria e primato per il Verbano

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – Verbano Calcio)

È stata una domenica ricca di emozioni nel campionato di Eccellenza e Promozione. Il Verbano sale al primo posto in Eccellenza, mentre in Promozione la Castanese continua a comandare.

ECCELLENZA

Grazie al successo 3-0 sul Vigevano, il Verbano si prende il primo posto nel Girone A di Eccellenza superando l’Ardor Lazzate, sconfitta 1-0 al “Mari” dal Legnano nella grande sfida di giornata. Il Lomellina passa 3-2 sul campo del Saronno e si presenta nelle zone nobili della classifica agganciando l’Alcione, che era di riposo. Risale la graduatoria prepotentemente anche il Busto 81 che regola 4-1 il Calvairate, così come il Cavenago Fanfulla che espugna Castellanza 3-1. Cade ancora l’Union Cassano, sconfitto 3-2 a Sancolombano, mentre è amaro il pareggio 1-1 della Sestese, raggiunta nel finale in casa del Fenegrò. Vittoria esterna per il Gaggiano, 2-1 sull’Accademia Pavese.

CLASSIFICA: Verbano 13; Ardor Lazzate 12; Legnano, Lomellina, Alcione, Busto 81 11; Cavenago Fanfulla 10; Sancolombano, Gaggiano, Sestese 9; Castellanzese, Union Cassano 8; Fenegrò 7; Accademia Pavese, Vigevano 6; Fbc Saronno, Calvairate 4.

PROMOZIONE

La Castanese non fa sconti e vince anche a Lentate sul Seveso, regolando 3-1 la Lentatese. Si prende il secondo posto l’Olimpia, che batte 4-2 il Gavirate, mentre l’Uboldese perde terreno cadendo 2-1 a Besnate. Riposo per il Morazzone, la Rhodense pareggia 1-1 sul campo della Vergiatese. Buon successo per la Base 96, 2-1 sul Bresso, termina in parità 1-1 tra Universal Solaro e Cob 91, mentre la Belfortese ha la meglio 1-0 sul Brebbia. Vittoria esterna per la Guanzatese, 1-0 a Portichetto.