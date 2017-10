Volantinaggio pro Referendum per i Giovani Padani davanti alle scuole

Foto varie

Nella mattinata di sabato 14 Ottobre, i Giovani Padani della Provincia di Varese, in collaborazione con il Movimento Studentesco Padano, hanno distribuito fuori da parecchi istituti scolastici superiori dei volantini e dei giornalini con a tema il Referendum per l’Autonomia della Lombardia che si terrà il 22 Ottobre.

In una nota congiunta i due movimenti attivi nel nostro territorio espongono: “Il Referendum per l’Autonomia che si terrà domenica 22 ottobre è una grande opportunità per gli studenti e i giovani lombardi, in quanto si andrà a votare per il nostro futuro ed il destino della nostra comunità”.

“Con un esito positivo al Referendum, la Lombardia potrà in futuro sicuramente investire maggiori risorse negli Istituti Scolastici e speriamo anche ottenere maggiori competenze nel campo scolastico così da avere una formazione sempre più orientata alle richieste del nostro territorio, in ambito professionale come universitario. La nostra regione è già un’eccellenza in molti settori e ci auguriamo che con il consenso dei cittadini lombardi le istituzioni regionali possano investire ancora di più in noi ragazzi così da aiutare la nostra comunità a crescere”.

L’attività di volantinaggio è stata svolta in ogni realtà dove sono operativi i movimenti giovanili e studenteschi del Carroccio, quindi da Saronno a Varese passando per Tradate, Gallarate e Gavirate.