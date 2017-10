Voto elettronico, “intoppi” in qualche seggio

Foto varie

Domani, domenica 22 ottobre, per la prima volta in Italia, gli elettori esprimeranno la loro scelta con il voto elettronico.

Regione Lombardia spiega come funziona il voto elettronico: “All’interno delle cabine nei seggi elettorali saranno disponibili dei dispositivi elettronici, dotati di schermo touch screen, che consentiranno agli elettori di esprimere con immediatezza la propria preferenza tra le opzioni: Si, No o Scheda bianca.

Il dispositivo garantisce la segretezza del voto e consente agli elettori di visualizzare la scelta selezionata, confermare o eventualmente ripetere l’operazione, per una sola volta”.

Già questo pomeriggio (sabato 21 ottobre) qualche problema è stato segnalato in alcuni seggi. Samuele Astuti, sindaco di Malnate, e Alessandro Alfieri sono intervenuti con una nota.

“E’ inaccettabile quanto sta avvenendo ai seggi – dice Astuti- . Le voting machines che, in alcuni seggi e per i motivi più svariati, non funzionano: ma l’aspetto che lascia più basiti è che da parte di Regione Lombardia, nel pomeriggio, non è pervenuta nessuna risposta alle pressanti richieste dei nostri funzionari comunali e dei presidenti di seggio. Non può accadere che in Lombardia, nel 2017, ci sia una gestione così farraginosa di una procedura di voto. Noi aspettiamo risposte a tutte le richieste che, pazientemente e i nostri dipendenti e Presidenti di seggio hanno inviato a Regione Lombardia”.

Alessandro Alfieri segretario regionale Pd ha aggiunto: “Troppe segnalazioni dai seggi, Maroni si attivi per garantire voto regolare”