WAYouth: i giovani alla ricerca di un futuro amico all’ambiente

« È da noi ragazzi che deve partire il desiderio di un futuro più attento e responsabile dell’ambiente, siamo noi a dover indicare la via verso il cambiamento». Così Michelle, giovane studentessa tradatese studentessa del liceo artistico Don Milani, riassume la missione dell’associazione di cui fa parte: WAYouth.



«Tutto è iniziato quest’estate a Milano – racconta Michelle – grazie ad un evento organizzato dal MIUR, dove giovani provenienti da tutta Italia erano chiamati a fondere idee ed esperienze in un progetto comune. È così nata WAYouth, che adesso può contare su 67 ragazzi provenienti da ogni angolo del paese. Questo è un viaggio da intraprendere tutti insieme: più persone ci sono più è stimolante lavorare perché circolano molte e diverse idee».

Michelle ha le idee ben chiare: « Far parte di questo progetto non è solo un’esperienza che mi responsabilizza verso un tema molto importante, ha anche un coinvolgimento emotivo molto forte, perché qui ho trovato degli amici con cui condivido idee ed esperienze».

Nelle intenzioni future di Michelle e del suo gruppo rientra anche la nostra zona « Stiamo cercando di creare dei collegamenti tra le diverse scuole presenti nel territorio, così che si possa avere un valido strumento di diffusione e si possano così raggiungere i più giovani».

Un progetto molto ambizioso che non sembra affatto scoraggiarla «quando a scuola e tra i miei amici parlo di WAYouth, molti di loro sono interessati a capirne qualcosa in più e alcuni sarebbero desiderosi persino di entrare a farne parte. Cercare di stabilire delle relazioni sul nostro territorio sarebbe un’importante risorsa per tutti quei giovani preoccupati per il futuro e desiderosi di vedere un cambiamento».