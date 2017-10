musica

Weekend di grande musica al Circolo Gagarin. Venerdì in programma la world music con influenze africane dei ShardAfrica, capitanati dal percussionista Stephane Ngono, sabato invece i polacchi Tides From Nebula, grandi interpreti di post-rock strumentale che portano in giro in tutto il mondo da ormai diversi anni.

Nel weekend è previsto anche il laboratorio sulla narrazione come strumento di cura (iscrizioni ancora aperte), mentre domenica sera ci sarà il primo poetry slam dell’anno.

Ecco il programma completo del weekend

VENERDI’ 13 OTTOBRE – h. 21:30

SHARDAFRICA

ShardAfrica è un progetto di world music che nasce dalla volontà di tre musicisti di collaborare assieme. Stephane Ngono, Simone Pistis e Lorenzo Lepori incrociano culture musicali dell’Africa subsahariana con quelle del Mediterraneo: un incontro che apparentemente avvicina diversi mondi musicali, ma il cui intento è semplicemente quello di attraversarli facendoli dialogare tra loro in forme sempre nuove e differenti. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI.

SABATO 14 OTTOBRE – h. 22:00

TIDES FROM NEBULA (Polonia) + VOLTA

Da Varsavia, Polonia, uno dei gruppi di punta della scena post-rock mondiale: i Tides From Nebula ci spazzeranno via i pensieri con arpeggi celestiali, grandi esplosioni e cavalcate soniche. Concerto consigliatissimo ad amanti di band come Mogwai ed Expolosions In The Sky. Aprono i nostrani Volta, noise velocissimo, diretto e destrutturato. Ingresso riservato ai soci ARCI, sottoscrizione 5,00 euro

DOMENICA 15 OTTOBRE – h. 21:00

GAGARIN POETRY SLAM #1 | HOST – LETTURE DEL GAS

Tornano le serate dedicate alla poesia ad alta voce al Circolo Gagarin. Quattro appuntamenti di Poetry Slam in collaborazione con la LIPS – Lega Italiana Poetry Slam (Poetry Slam Lombardia). Sei un poeta, un cantastorie, un racconta storie, un racconta frottole e vuoi partecipare alla prima serata di slam? Iscriviti a info@circologagarin.it. Oppure vieni come pubblico, potresti essere scelto nella giuria popolare.