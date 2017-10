Wise cede la quasi totalità della quota in Openjobmetis 

Sul mercato 5 milioni di azioni. L’operazione porterà nelle casse della società di Gallarate tra i 65 e i 75 milioni di euro, capitali freschi che verranno impiegati per proseguire nella strategia di crescita

Wise sgr spa ha ceduto la quasi totalità – 333.998 azioni ordinarie – della quota di Openjobmetis spa, pari al 2,43% circa del capitale della società, mantenendo una quota pari allo 0,12% del capitale. La società specializzata nella gestione di fondi chiusi di private equity era entrata nel capitale di Openjobmetis nel 2007 e nel 2011 era stata tra i protagonisti, insieme a Comarfin e al management di Openjob, dell’integrazione tra la stessa Openjob spa e Metis spa, per realizzare una delle principali agenzie per il lavoro in Italia in grado di competere con le grandi multinazionali straniere. (Fonte Wise sgr)

Secondo l’amministratore delegato Rosario Rasizza, Openjobmetis ha buone prospettive. «Del resto – ha spiegato il fondatore della società – il mercato del lavoro cresce bene, soprattutto con i lavori a tempo determinato. Con la fine del Jobs Act le aziende tornano a fare assunzioni». Openjobmetis si sta guardando attorno per portare avanti acquisizioni. «Potrebbero essere aziende sia a monte, sia a valle della catena, ossia nel settore della selezione o della formazione – ha spiegato Rasizza – si tratterà di piccole operazioni, che ci serviranno per crescere e formare un polo nel nostro settore». Sull’eventualità di un dividendo, l’ad di Openjobmetis ha dichiarato: «È un argomento sul tavolo, ma dipenderà se decideremo di effettuare nuove acquisizioni e in tal caso rimanderemo». (Fonte Borsa Italiana)