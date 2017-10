Workflow e applicazioni nella diagnostica oncologica, convegno a Ville Ponti

ville ponti generica varie

Il Centro Congressi Ville Ponti ospita giovedì 19 ottobre un convegno su tumori ed eredità famigliari. L’iniziativa è promossa dall’azienda saniataria Sette Laghi e dall’Università dell’Insubria ed ha come titolo “Workflow e applicazioni nella diagnostica oncologica”.

Il corso è rivolto al personale medico, biologo e biotecnologo operante nell’ambito della genetica oncologica e ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche della tecnologia di Next Generation Sequencing (NGS), applicata ai test di mutazione genica somatica, in campioni di tessuto tumorale fissato in formalina e incluso in paraffina, di campioni citologici e di biopsia liquida.

Il corso è suddiviso in tre principali sessioni: la prima è dedicata ai campi applicativi della tecnologia NGS in tumori solidi sporadici ed ereditari, al fine di identificare biomarcatori predittivi di risposta terapeutica. Nella seconda sessione sarà descritto l’allestimento di un’analisi NGS nelle principali fasi operative che includono: la preparazione del campione, la costruzione delle librerie, il sequenziamento, l’analisi e interpretazione del dato NGS. I relatori di queste due sessioni sono genetisti e biologi molecolari con ampia esperienza in test di oncologia molecolare e di NGS. Nella terza sessione, il corso chiuderà con una tavola rotonda dove sono invitati genetisti, patologi, oncologi e ginecologi al fine di presentare linee guida e criticità nell’allestimento di un referto NGS per analisi di mutazione genica somatica.

Iscrizioni on-line: www.asst-settelaghi.it