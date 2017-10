Zucche illuminate per la notte delle Lümere

La chiamano la Notte delle Lümere ed è una festa che mette d’accordo tutti. Sì perché nella notte di Tutti i Santi i bambini possono “giocare” con il buio e con il mistero come se fosse Halloween ma di fatto è una festa che più nostrana non c’è.

A Buguggiate è una tradizione e anche quest’anno si ripete la notte del 31 ottobre: le lumere e il falò del Samain è un’antica usanza che risale agli anni 400/300 prima di Cristo; importata dai Celti attraverso la colonizzazione delle terre del Piemonte, Lombardia e Veneto, aveva come scopo il ringraziamento per il raccolto dei mesi precedenti e di auspicio per un migliore anno. Veniva inoltre considerata come la notte del ritorno dei defunti al mondo dei vivi; per indicare loro la strada verso la via che conduceva al camposanto, si appendevano delle zucche intagliate ed illuminate da una candela. (la foto de La Focale, è stata fatta nella passata edizione)

Si accendono fuochi, si portano in corteo zucche illuminate ma si dedica anche un momento alla preghiera. Ecco il programma della serata: alle ore 20:15 ritrovo al cimitero per un momento di raccoglimento con Don Cesare, alle 20:30 Corteo dal piazzale del cimitero al Municipio tra zucche illuminate intagliate da “Ül Pica Sass da Vegón” Giorgio Bernasconi e trilli di campanelli dei bambini; alle 20:45 falò in piazza del Municipio con intrattenimento dei cantastorie.

Verranno offerte risotto alla zucca, dolcetti e bevande calde.

Quindi premiazione del concorso “Diamo un nome al dolce delle Lümere”, dolce ideato e offerto da Ruggero Bardelli del panificio di Buguggiate, che sceglierà il nome tra i tanti proposti dai ragazzi delle scuole di Buguggiate: il dolcetto sarà poi gustato insieme.