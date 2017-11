16 dicembre, la pista di Linate si apre al mondo dello sport 

“Con questa iniziativa stiamo unendo attrattivita’, sport, passione, tradizione, economia e sviluppo turistico a qualcosa di benefico. La pista di Lainate si apre al mondo dello sport e della popolazione per aiutare la protezione civile”.

Lo ha detto il vice presidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala oggi alla presentazione della giornata ‘Il Centro sostiene la Protezione civile Lombardia’, organizzata da Milano Rally Show con il contributo de ‘Il Centro’ di Arese.

EVENTO BENEFICO – L’evento, a scopo benefico, si terra’ il 16

dicembre. Dalle 11 alle 18 e’ in programma l’esposizione dei mezzi di Protezione civile, dalle 11 alle 15.30 si svolgeranno attivita’ dimostrative per i bambini, mentre dalle 15 alle 17 l”experience’ a cura del Milano Rally Show consentira’ a volontari e giornalisti di salire a bordo delle vetture e vivere una lezione di guida sicura. Alle 17 ci sara’ la consegna di 50 voucher per corsi di guida sicura ai volontari di Protezione Civile.

I PRESENTI – All’incontro con la stampa hanno partecipato

Francesco Ioppi, direttore immobiliare Gruppo Finiper – Il Centro, Beniamino Lo Presti (Milano Rally show) e Alfredo Scala, direttore centro Vallelunga.

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE NOSTRI ANGELI CUSTODI -“Un evento – ha aggiunto il vice presidente Fabrizio Sala – dedicato ai volontari della Protezione civile, i nostri angeli custodi che, ogni giorno in silenzio, lavorano per garantire la nostra

sicurezza”.

ECCELLENZA DI CUI ANDIAMO ORGOGLIOSI – “Conosciamo il mondo della Protezione civile soprattutto in occasione di situazioni che hanno grandi ricadute mediatiche – ha chiosato Fabrizio Sala – e nel nostro quotidiano spesso non ricordiamo che e’ una struttura fatta di volontari, di sacrifici, di passione oltre che da una tecnologia ai primi livelli al mondo e che ha gestito eventi come Expo e come la visita del Papa a Milano. E’

un’eccellenza di cui siamo orgogliosi”.

MILANO RALLY SHOW RITORNA A LUGLIO 2018 – La Giornata presentata oggi si lega al Milano Rally show, la cui prossima edizione e’ stata fissata il 14 e 15 luglio.

COLONNA MOBILE REGIONE PRONTA A MUOVERSI IN DUE ORE – “Lavoriamo in silenzio, senza sbandierare i nostri sacrifici e i nostri sforzi” ha commentato il direttore generale della Direzione

generale Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia Fabrizio Cristalli. “La nostra colonna mobile – ha ricordato – dispone di mille mezzi e dotazioni tecnologiche avanzate e si muove in due ore”.