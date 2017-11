19enne dentro al centro commerciale abbandonato, denunciato

Armato di bombolette e coltello a serramanico, si fa beccare dentro l’ex Centro Commerciale Il Fare di Gallarate. Per questo A.M., 19enne gallaratese, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per violazione proprietà privata e anche per porto d’armi abusivo.

Lunedì sera una pattuglia in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Gallarate è intervenuta in via Ferruccio presso l’ex-centro commerciale: gli addetti alla vigilanza aveva notato delle persone che si erano introdotte in un area dell’edificio non ad uso pubblico.

Giunti sul posto i poliziotti hanno appreso dagli addetti alla sicurezza che un gruppo di ragazzi, dopo aver forzato una grata, si era introdotto nella struttura imbrattando con della vernice alcuni muri. Il gruppo vistosi scoperto si è dato a precipitosa fuga, ma uno di questi è stato bloccato dal personale della vigilanza e successivamente consegnato ai poliziotti.

Sottoposto a perquisizione da parte degli uomini del Commissariato, A.M. – diciannovenne di Gallarate – è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con funzionalità anche da tirapugni. Il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per i reati di violazione di proprietà privata, imbrattamento di cose altrui e porto abusivo di armi.

Già in passato le forze dell’ordine e Polizia Locale avevano identificato vandali e “artisti di strada” all’interno dell’ex centro commerciale, inaugurato nel 2007 e completamente abbandonato dal 2009, in attesa di una nuova destinazione (nel frattempo la società è fallita e il complesso è andato all’asta).