“2 biglietti della Lotteria”, il film “Premio Gobo” arriva a Varese

“2 Biglietti della Lotteria” arriva anche a Varese. Domenica 26 e lunedì 27 novembre un appuntamento imperdibile al Filmstudio 90 (Via De Cristoforis 5): verrà proiettato la commedia.

Diniel sta attraversando un periodo difficile: la sua autofficina non sta andando bene e la moglie l’ha lasciato. Insieme ai suoi due migliori amici, Sile e Pompiliu, decide di giocare alla lotteria. Inaspettatamente vincono e sembra arrivare il momento di una svolta nella loro vita, ma il biglietto vincente non si trova più…

2 Biglietti della Lotteria arriva a Varese dopo aver conquistato sia il pubblico che la critica grazie alla capacità di regia e scrittura di Paul Negoescu, che a soli 33 anni è riuscito a restituire con grande onestà e a suon di risate uno spaccato della Romania contemporanea. Accolto molto calorosamente in Italia, in Patria è il film che ha incassato di più nella storia del cinema moderno e si è aggiudicato il premio del pubblico ai Gopo 2017 (che in Romania sono l’equivalente dei nostri David di Donatello). In Europa è stato selezionato e premiato da numerosi festival, vincendo fra gli altri il premio della giuria sia al Festival di Zurigo che al Montecarlo Film Festival (kermesse dedicata alla commedia).

