20 milioni di passeggeri, festa a Malpensa

Era dal 2007 che Malpensa non raggiungeva quota 20 milioni di passeggeri, da quando Alitalia ha deciso di “abbandonare” lo scalo varesino.

Oggi, venerdì 22 novembre, la fatidica cifra è stata toccata di nuovo ed è stato un momento di festa.

Il fortunato passeggero numero 20 milioni, accolto dalla banda e da una pioggia di coriandoli d’argento, è Filippo Pavesi, ricercatore universitario di Economia, milanese, in viaggio insieme alla moglie e alla figlioletta di due anni per New York.

«Scioccato, piacevolmente scioccato», si è detto Pavesi, colto di sorpeesa dall’accoglienza messa in campo da Sea per l’occasione.