25 mila euro per i bambini del Ponte del Sorriso

Sabato 18 dalle ore 15 ci sarà un grande evento con animazioni, musica e divertimento in galleria per culminare con l’accensione di un gigantesco “Albero del Sorriso”. Questo evento rappresenta la conclusione di uno strepitoso anno dedicato al SORRISO: all’inizio del 2017 il Centro ha lanciato un progetto benefico molto importante ed ambizioso in favore della fondazione Il Ponte del Sorriso Onlus, denominato L’ANNO DEI SORRISI, per donare un po’ di felicità a tutti i bambini che stanno affrontando un difficile momento della vita. Il progetto prevedeva la volontà di adottare una cameretta “a misura di bambino”, quindi personalizzata in modo tale da offrire ai piccoli ospiti, durante il soggiorno in ospedale, la possibilità di venire accolti con allegria in un contesto che favorisse la risposta positiva alle terapie. I protagonisti del progetto solidale sono stati proprio i bambini: tantissime attività di animazione sono state dedicate proprio a loro, come i famosi Cartoon Characters, ospiti sia in galleria che nell’Ospedale Infantile. Inoltre i bambini delle Scuole Elementari di Varese, hanno realizzato il bellissimo “Calendario dei Sorrisi 2018”.

Le Corti consegnerà SABATO 18 l’incredibile cifra di € 25.000 che donerà a Il Ponte del Sorriso Onlus per adottare così la camera della magia del nuovo ospedale materno infantile. Per festeggiare tutto ciò alle ore 18 verranno accese le 36 mila luci del grande Albero di Natale posto di fronte al Centro, in Piazza Repubblica. L’albero è alto ben 19 metri con una circonferenza di 27 metri ed è “Sorridente” grazie al un viso felice, riproduzione fedele di un disegno realizzato da un bambino di nome Cristian Queirazza, vincitore di un drawing contest.

Alla cerimonia di accensione i protagonisti saranno proprio i bambini. Presente anche l’Assessore Regionale Francesca Brianza, in rappresentanza della Regione Lombardia che ha concesso il patrocinio. Ma la festa inizia in galleria alle Corti già dalle ore 15: direttamente da “Tutto Esaurito” di RADIO 105 e dal programma Le Iene Show, il famoso DJ MITCH animerà la galleria con tanta musica e divertimento per tutti grazie anche ai Cosplayer! Vi invitiamo quindi a venire a conoscere i Supereroi più amati di sempre e a realizzare le foto ricordo!

“Sono molto orgogliosa dell’ambizioso traguardo di solidarietà raggiunto perché crediamo nell’importanza di sostenere il territorio e soprattutto sentiamo in dovere di accrescere il senso di responsabilità nei confronti di una tematica così importante come la serenità dei bambini e delle loro famiglie, afferma Cinzia Bogazzi – Responsabile Marketing delle Corti – “ ringrazio le Isituzioni del territorio e in particolare la Regione Lombardia che ha concesso il Patrocino alla manifestazione, inoltre volevo ringraziare la Presidente della Fondazione Onlus il Ponte del Sorriso Emanuela Crivellaro e in particolare Riccardo Cappello, responsabile della raccolta fondi; da tempo abbiamo avviato una bellissima collaborazione con questa importante Onlus che anni lavora con grande impegno e serietà per sostenere il nuovo Ospedale Materno Infantile, un’eccellenza della Lombardia e ci auguriamo di intraprendere insieme altri progetti di solidarietà e impegno sociale”.