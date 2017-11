30.000 euro dal Comune alle associazioni impegnate nel sociale

Lotta alla povertà e aiuto alimentare, sostegno alle famiglie più in difficoltà, assistenza domiciliare ad anziani e persone con disabilità. Sono le azioni che il Comune di Varese vuole sostenere aiutando con finanziamenti le associazioni che si mobilitano per chi è in difficoltà.

L’amministrazione ha deciso di stanziare 30.000 euro da destinare a quanti hanno scelto di stare al fianco dei deboli, supportando l’opera dei servizi sociali del Comune. I fondi rientrano in un bando pubblicato : in particolare il Comune di Varese vuole sostenere le associazioni che svolgono ogni giorno attività di sostegno alimentare alle persone più bisognose ma anche chi ad esempio fornisce sostegno domiciliare in favore di anziani, disabili e famiglie, oppure è impegnata nell’accompagnamento e trasporto di persone in stato di bisogno, e ancora associazioni che sono impegnate in forme di sostegno a favore di nuclei famigliari con presenza di minori in difficoltà.

Il Bando è stato pubblicato dall’assessorato ai Servizi sociali sul sito del Comune alla pagina: www.comune.varese.it/avvisi-pubblici e l’assessore Roberto Molinari ha spiegato: “Il Comune ha deciso di aiutare con un sostegno economico concreto queste realtà dimostrando di essere al fianco di chi è vicino ai più deboli».

Per poter beneficiare dell’aiuto e partecipare al bando del Comune di Varese è necessario che la propria organizzazione abbia sede operativa nel Comune di Varese e operi in modo continuativo da almeno due anni nel campo socio assistenziale.

Chi è interessato potrà presentare la domanda entro il 12 dicembre 2017 tramite e-mail – sociali@comune.varese.it – o per posta all’Assessorato Servizi Sociali del Comune di Varese – via Orrigoni 5. Tutte le domande verranno prese in esame entro il 22 dicembre e i progetti saranno inseriti in una graduatoria che consentirà di accedere al contributo.