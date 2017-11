30 mila euro nascosti in un lettore dvd

Era in partenza per la Nigeria, con scalo in Turchia, ma nel bagaglio aveva un carico illegale non dichiarato che le è costata molto caro.

Nella rete della Guardia di Finanza è finita una donna di 51 anni, nigeriana, residente in provincia di Torino.

I militari della Guardia di Finanza di Malpensa, l’hanno vista un po’ troppo agitata ai controlli: alla domanda di rito se trasportasse denaro, titoli o valori mobiliari eccedenti il consentito, rispondeva di avere con sé meno di 3000 euro. Ma i controlli dei finanzieri e dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno consentito di trovare più di 5000 euro del bagaglio a mano e ben 30 mila euro nel bagaglio in stiva. Questi ultimi erano nascosti all’interno di un lettore dvd. La donna è stata multata per quasi 4000 euro.