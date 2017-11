“40 anni che ti amo in Arena”, il nuovo disco di Umberto Tozzi

Da domani, venerdì 1 dicembre, sarà disponibile nei digital store e nei negozi tradizionali “40 ANNI CHE TI AMO IN ARENA” (prodotto da Momy Records e F&P Group, distribuito Sony Music), il nuovo doppio disco live con dvd di UMBERTO TOZZI, registrato lo scorso 14 ottobre durante il concerto-evento “40 ANNI CHE TI AMO” all’Arena di Verona in cui si è celebrata la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani. Nel disco sono presenti grandi duetti con AL BANO, ANASTACIA, FAUSTO LEALI, MARCO MASINI, GIANNI MORANDI, RAF e ENRICO RUGGERI.

“40 ANNI CHE TI AMO IN ARENA” fotografa in maniera fedele quello che è stato il grande evento all’Arena di Verona del 14 ottobre. Non solo grandi ospiti ma anche un grande sound e una grande performance di Umberto Tozzi che si conferma come uno dei migliori e più amati cantautori italiani. Ognuno degli ospiti presenti sul palco è stato scelto per il proprio ruolo nella carriera e nella storia del cantautore torinese e ha duettato con lui con il brano che più rappresentava quell’incontro. Ecco perciò che è possibile ascoltare su questo disco nuove versioni di “Si può dare di più” – brano con cui Umberto Tozzi ha vinto Sanremo in trio con Gianni Morandi ed Enrico Ruggieri – o “Gente di Mare” – successo in duo con Raf e con cui Umberto Tozzi ha partecipato ad Eurovision 1987.

Il primo disco contiene: Intro, Notte Rosa, Ti Amo, Gli Altri siamo noi, Si può dare di più con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, Dimentica Dimentica con Enrico Ruggeri, Medley (Roma Nord/Se non avessi te/Gli Innamorati), Sound of Silence, Una bambolina che fa no no con Al Bano, Nel Sole con Al Bano, Medley (Lei/Qualcosa qualcuno/Dimmi d no), Immensamente, Gente di Mare con Raf, Infinito (Raf) e Self Control con Raf

Il secondo disco prosegue con: Donna Amante Mia, Io Camminerò con Fausto Leali, Vita con Fausto Leali, Medley (Tu sei di me/Perdendo Anna), T’Innamorerai con Marco Masini, Caro Babbo (Marco Masini), Io Muoio di te, Medley (Stella Stai/My Sharona/Un corpo e un’anima), Tu, Gloria, Finale “Gloria” Arrangiamento London Symphony Orchestra e Ti Amo con Anastacia.

Dopo il successo dell’evento all’Arena e del precedente tour in tutta Italia “40 che Ti Amo”, Umberto Tozzi ritorna dal vivo con un nuovo spettacolo nei teatri storici d’Italia e del mondo da domenica 11 febbraio al Teatro Regio di Parma. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, www.concerto.net e www.umbertotozzi.com. RTL 102.5 è radio partner del tour.

Ecco il calendario completo del tour:

In Italia

11 febbraio – Teatro Regio – Parma

25 febbraio – Teatro Ponchielli – Cremona

26 febbraio – Teatro Regio – Torino

1 marzo – Teatro Politeama – Genova

3 marzo – Teatro Goldoni – Venezia

9 marzo – Teatro Verdi – Firenze

13 marzo – Teatro degli Arcimboldi – Milano

8 aprile – Teatro Comunale – Ferrara

11 aprile – Teatro Olimpico – Roma

20 aprile – Teatro Creberg – Bergamo

23 aprile – Teatro Duse – Bologna

In Europa

12 gennaio – Kural – Oostende

13 gennaio – Ethias Theater – Hasselt

15 gennaio – Theater Carré – Amsterdam

6 febbraio – Kaufleuten Klubsaal – Zurigo

8 febbraio – Kaufleuten Klubsaal – Zurigo

9 febbraio – Theatre Du Leman – Ginevra

20 febbraio – Kongrsove Centrum – Praga

Umberto Tozzi sarà accompagnato sul palco da Raffaele Chiatto (chitarre), Gianni D’Addese (tastiere) Giambattista Giorgi (basso), Gianni Vancini (sax), Elisa Semprini (violino) e Riccardo Roma (batteria). Il tour è organizzato dalla Concerto Music e prodotto dalla Momy Records.