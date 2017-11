500 ragazzini a lezione di bici con Ivan Basso

È terminata con Ivan Basso, preso d’assalto dall’affetto dei cinquecento alunni delle scuole gallaratesi che questa mattina, al Teatro Condominio, hanno assistito alla presentazione del progetto #usalabiciclettainsicurezza.

«Ivan, Ivan, Ivan»: il coro dalla platea si è levato più volte. Ma gli applausi non hanno “risparmiato” anche il sindaco Andrea Cassani, l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso e l’assessore alla Cultura Isabella Peroni, chiamati a inizio mattinata a fare gli onori di casa dalla presentatrice Chiara Milani (direttore di VareseMese).

Oltre a Ivan l’altra star della mattinata è stata Bici Boy, il protagonista del cartone animato ideato all’interno del comando della polizia locale di Gallarate. Il simpatico, e a volte discolo, bimbo è stato utilizzato per spiegare agli studenti delle quinte elementari gallaratesi i dieci messaggi, diventati veri e propri cartelli posizionati lungo le vie città, che riassumono la campagna premiata dall’Associazione nazionale comuni italiani e dall’Associazione vittime della strada, come progetto guida per la sicurezza stradale a livello nazionale. Premi importanti al lavoro coordinato in prima persona dall’assessore Caruso: «I riconoscimenti ricevuti ci fanno capire che siamo sulla giusta strada e sono uno stimolo a proseguire in questa direzione».

Ad ogni mini filmato è stata abbinata una votazione sulla correttezza o meno dei comportamenti da tenere quando si pedale in strada, seguita da una spiegazione a cura di Mauro Adamati, ufficiale della polizia municipale. I ragazzi sono stati coinvolti e hanno partecipato con entusiasmo, lo stesso entusiasmo esploso quando sul palco è arrivato Daniele Cassioli, il gallaratese non vedente dalla nascita 22 volte campione mondiale di sci nautico. Daniele ha spiegato, partendo dalla sua personale esperienza, quanto sia importate praticare lo sport a qualsiasi livello in sicurezza. «Indossate il casco quando andate in bicicletta anche perché ci sono caschetti bellissimi, davvero fighi. Per essere fashion ormai bisogna avere il copricapo».