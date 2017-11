In 500 a teatro per dire “no” alla violenza di genere

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le associazioni “Sicura” e “Omega” hanno riportato al teatro Condominio, come lo scorso anno oltre 500 ragazzi delle scuole Gallaratesi dai 13 ai 18 anni con lo scopo di sensibilizzare quelli che saranno uomini e donne del domani.

Un evento patrocinato dal comune di Gallarate e dell’assessorato alla cultura.



Ad aprire la giornata l’Esibizione Teatrale “Kintsugi” (ovvero donne libere si diventa) del Gruppo Teatrale “Viandanti Teatrali”

“Kintsugi” è un viaggio metaforico attraverso la vita e la morte, i sentimenti e le emozioni delle donne, che riporta il tutto alla dimensione umana della resilienza, ovvero la capacità di affrontare le difficoltà dell’esistenza, nonché l’abilità di superare le ingiustizie senza soccombere, l’attitudine di risvegliarsi , ogni volta, dentro una nuova vita.

LA PAROLA

Kintsugi (金継ぎ), o kintsukuroi (金繕い), letteralmente “riparare con l’oro”, è una pratica giapponese che consiste nell’utilizzo di oro o argento liquido o lacca con polvere d’oro per la riparazione di oggetti in ceramica (in genere vasellame), usando il prezioso metallo per saldare assieme i frammenti. La tecnica permette di ottenere degli oggetti preziosi sia dal punto di vista economico (per via della presenza di metalli preziosi) sia da quello artistico: ogni ceramica riparata presenta un diverso intreccio di linee dorate unico ed ovviamente irripetibile per via della casualità con cui la ceramica può frantumarsi. La pratica nasce dall’idea che dall’imperfezione e da una ferita possa nascere una forma ancora maggiore di perfezione estetica e interiore.