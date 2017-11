VentiDiNoi, l’informazione su internet è diventata ventenne

E’ stata una grande festa, piena di persone, di ricordi, di foto di riflessioni #VentiDiNoi, la festa di compleanno di VareseNews, ma anche la festa di compleanno, come abbiamo scoperto nella serata di quasi tutta l’informazione italiana in rete, che intorno al 1997 ha visto la nascita delle prime e più importanti testate.

Una festa, per di più, diventata una vera e propria “trasmissione televisiva” nei principali canali internet, come Facebook e YouTube. Due ore di chiacchiere e riflessioni condotte da Giampaolo Colletti, communication manager ma anche ormai star della social tv, per cui ha anche fondato una sorta di Oscar italiano, quello dei “Teletopi”.

Con, accanto a lui 4 commentatori fissi – Lella Mazzoli, docente di comunicazione all’università di Urbino, la direttrice di Donna Moderna Annalisa Monfreda, la giornalista nel progetto 27esima ora del Corriere Luisa Pronzato, e il pioniere di Repubblica.it Massimo Russo.

E, in platea, il magnifico “disturbatore” Stefano Andreoli, anima di Spinoza.it , autore di Quelli che il calcio e attento dissacratore di ogni particolare della giornata, dal wifi ai titoli dei giornali locali all’ora (tarda) di conclusione della serata.

Insomma, un bel compleanno, che ha visto protagonisti storici “dell’Internet” italiano e locale: dal prete del decalogo social don Ambrogio Cortesi al giovane immigrato albanese, Bashkir Sejdiu, che è diventato famoso nel mondo perché ha creato una app che aiuta gli immigrati tra i meandri della burocrazia italiana; dal fondatore vero (di Viterbo) di Varesenews Carlo Galeotti, all’inventore della blogfest e lui stesso blogstar della prima ora Gianluca Neri, alias Macchianera. Per non contare il gioco, fatto con i sindaci della provincia di Varese, che li ha interrogati su alcuni dei più particolari luoghi della provincia.

Una lunga fila di nomi, che vi riassumiamo qui, ma che vi invitiamo innanzitutto a rivedere nella serata che è su you tube: Mario Tedeschini Lalli, Paolo Coppo, Isabel Lima, Rinaldo Ballerio, Edoardo Bulgheroni, Ambrogio Cortesi, Carlo Galeotti, Marco Giovannelli, Michele Mancino, Michele Mezza, Gianluca Neri , Paolo Orrigoni, Francesco Raganato, Bashkim Sejdiu, Claudia Vago, Giovanni Bruni.

In ultimo, una importante menzione (e un grazie, da parte della redazione di Varesenews) va a Francesco Montano il vincitore del concorso lanciato dal giornale per il logo dei vent’anni, che ha “confezionato” anche i jingles della serata, al laboratorio di falegnameria Xiloidea per l’allestimento del palco con mobili fatti con “pezzi del meccano” di legno, e a Tigros per la grande torta finale di compleanno, a cui sono stati invitati tutti i partecipanti – pubblico compreso! – della serata: una grande “testata” dei vent’anni soffice e pannosa, per salutarsi in dolcezza.