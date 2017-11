Tante piante nuove per Varese nella giornata dell’albero

E’ cominciato con un albero piantato a villa Mylius, prosegue con l’annuncio di un progetto che prevede la piantumazione di 31 alberi nel territorio comunale “a costo zero” e si concluderà con una conferenza al Salone Estense che celebrerà i giardinieri la giornata nazionale dell’albero a Varese.

UNA QUERCIA A VILLA MYLIUS: LA PIANTANO DUE CLASSI DELLA MORANDI

Il primo appuntamento è stato alle 10.15 a villa Mylius: nel bel mezzo del parco i bimbi della 3A e 3B della scuola elementare Felicita Morandi hanno piantato una quercia insieme all’assessore all’ambiente Dino de Simone e al vicesindaco Daniele Zanzi. Una festa che si è conclusa con un girotondo e un abbraccio agli alberi secolari del parco.

31 ALBERI NUOVI GRAZIE A SAMSONITE E MAREVIVO

Nella mattinata è stato presentato anche l’accordo tra il Comune di Varese, l’associazione ambientalista Marevivo e Samsonite Italia: grazie alla collaborazione tra i tre soggetti, saranno messi a dimora 31 alberi giovani, in villa Toeplitz e in villa Augusta: «Abbiamo chiesto spesi già presenti nei parchi, per sostituire gli alberi vetusti – spiega il dirigente del verde Cardani – Sequoie, Platani e altro. Una scelta paesaggistica ma anche ecologica. Perché questi parchi che ora abbiamo in gestione sono sempre stati ville di delizia, che aperti al pubblico hanno subito danni a cui prima non erano sottoposti. In più c’è senescenza tra le piante di inizio novecento, cosi c’è necessità di rinnovare».

Ogni pianta, tra pianta e piantumazione, costa circa 300 euro: «Noi poi monitoreremo anche la buona crescita delle piante, seguendole nella loro crescita» ha aggiunto il responsabile varesino dell’associazione Marevivo, Ludovico Taddia

«In una situazione di scarsità di risorse pubbliche, dobbiamo aprire le porte a ogni integrazione, e quella con una azienda che insiste nel territorio ci sembra una collaborazione perfetta» ha sottolineato Dino de Simone

«Il comune di Varese dall’anno scorso propone ufficialmente la giornata nazionale dell’albero ai varesini – aggiunge – ha aggiunto il vicendaco Zanzi – E’ assurdo che quella che viene definita la città giardino non celebrasse con sufficiente attenzione la giornata dedicata agli alberi, di cui Varese è piena. IL progetto di Varese la città in un giardino, che ha visto il suo apice in Nature Urbane, vuole portare Varese a capitale nazionale dell’ambiente»

«Tre entità molto diverse, come un ente pubblico, una azienda e una associazione ambientalista, hanno saputo lavorare velocemente per raggiungere questo obiettivo. La sede italiana della nostra multinazionale americana, da sempre legata all’ambiente, è a Saltrio ed è pronta a iniziative simili: quest’estate abbiamo già pulito la ciclabile nel tratto da Schirana e Calcinate del pesce, oltre che nel parco Zanzi, per esempio». ha spiegato infine la responsabile di Samsonite Italia.