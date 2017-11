“Women in flower” contro la violenza alle donne

Grazie ad uno straordinario connubio tra la Galleria Manzoni di Varese, Amnesty International e il Comune di Varese nasce un insolito evento dedicato alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne: Women in flowers.

Il fotografo Enrico Lamberti ha realizzato una serie di ritratti che rispecchiano la personalità dei commercianti della Galleria, donne che lottano sia nella vita sia come imprenditrici, supportate dagli uomini, compagni o imprenditori a loro volta, che ci hanno messo la faccia per dire NO alla violenza sulle donne.

Lo stile richiama un progetto già in opera a Busto Arsizio, Donne al Muro (foto tratta da questo evento), voluto da Amnesty International e condiviso con numerosi artisti. Non icone commemorative, bensì volti tra i fiori che inneggiano alla bellezza e alla vita.

L’evento si svolgerà durante l’intera giornata di sabato 25 novembre, all’interno della Galleria Manzoni, con accompagnamento musicale del duo The Dolphin e due flash mob con lettura di brani poetici.

