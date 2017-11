Aspettando la cometa a Masnago

Una grande festa per la famiglie e per i bambini intitolata “Aspettando la Cometa”: è la settima edizione dell’evento annuale della Comunità pastorale di Maria Madre Immacolata (MaMI) che si svolgerà l’8 dicembre a Masnago, Varese dalle 8 di mattina fino a sera. La Chiesa parrocchiale e i suoi dintorni, da via Bolchini a via Petracchi a piazza Ferrucci, brulicheranno di occasioni per stare insieme in allegria, tra cui un pranzo all’interno della suggestiva Cripta situata sotto la Chiesa.

Tutto ruota intorno alla solidarietà con un calendario fitto di attività a sostegno delle attività educative dell’oratorio e della parrocchia. Dal mattino saranno presenti le bancarelle solidali delle sei parrocchie che compongono la Comunità MaMi: Masnago, Avigno, Bobbiate, Calcinate, Lissago e Velate, più quelle di associazioni impegnate nel sociale, di artigiani locali e negozi di vicinato: in vendita piccoli oggetti, manufatti e cesti natalizi.

Alle 11.30 una grande sorpresa per tutti sul sagrato della Chiesa, in arrivo dal Grande Nord al suono dei campanellini. All’ora di pranzo in Cripta sarà possibile gustare a prezzi modici le leccornie di stagione, polenta e bruscitt su tutti.

Nel pomeriggio proseguono programmi gratuiti con animazione per bambini: nel salone dell’Oratorio (aperto già dalle 10 per i lavoretti dei più piccoli) saranno presenti le scuole materna Tallachini e primaria Locatelli con attività dal titolo “La magia del Natale”, un mercatino e un divertente gonfiabile.

Dalle 16 presso la Casa di Babbo Natale nella piazzetta della Chiesa dell’Immacolata, ci sarà Babbo Natale ad attendere i bambini con le loro letterine; mentre vengono estratti i numeri della lotteria, che sono stati venduti nei giorni precedenti in tutta la comunità pastorale, verrà servita una merenda calda con panettone e pandoro con cioccolata, the – e per i più grandi anche vin brulè.

Alle 16.30 in Chiesa, concerto di Natale del coro della scuola Media Vidoletti; alle 18.00 Santa Messa solenne per la Festa dell’ Immacolata Concezione, animata dalle sei parrocchie componenti la comunità.

Per questo evento, patrocinato dal Comune di Varese, si consiglia di parcheggiare nella zona dello stadio e nel parcheggio del vicino parco Mantegazza. In caso di maltempo vengono garantiti il servizio pranzo e le animazioni al coperto.

Una piccola anticipazione della festa si avrà il giorno 7 con l’apertura del Crotto sotto la Casa Parrocchiale di via Bolchini, con un piccolo mercatino dell’artigianato.

La festa prosegue il 10 dicembre alle 15: nelle vie di Masnago avrà luogo il gioco intitolato “Che fine ha fatto Babbo Natale” che vedrà i partecipanti alla ricerca del simpatico personaggio tra gli scorci natalizi del Rione.