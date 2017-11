Festa del Cioccolato di Inarzo

.

Domenica 12 novembre, dalle 10 alle 18 a Inarzo, siete tutti invitati alla 7^ FESTA DEL CIOCCOLATO.

Le bancarelle della Festa occuperanno le vie del Centro storico: alcune saranno incentrate sul tema del cioccolato, tante “leccornie e ghiottonerie” tra cui: gnocchi al cacao, birre al cioccolato, cioccolata calda, crêpes al cioccolato, torte, pralineria e barrette assortite, cremini al taglio, soufflé, draggées e torroni al cioccolato, con anche espositori certificati per cioccolato BIO e VEGAN OK.

Altre bancarelle saranno dedicate al tema del Natale con affezionati espositori.

Non mancheranno i gonfiabili per far divertire i più piccoli.

Il Comune ha predisposto i piani per la sicurezza per accogliere tutte le richieste del pubblico, che si annuncia numeroso, per cui tutto il Centro storico del paese sarà chiuso al traffico.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Inarzo e dal Centro di Promozione Sociale G. Mameli con il Patrocinio del Comune di Inarzo.

Per maggiori informazioni inviate una mail a proloco.inarzo@yahoo.it e visitate la pagina FB della ProLoco di Inarzo.