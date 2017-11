I 90 anni di Brumana si festeggiano sferruzzando

La Merceria Brumana di Varese compie 90 anni e oggi, mercoledì 15 novembre 2017, festeggia ospitando le amiche dell’associazione Varese in Maglia per una giornata di solidarietà e per incontrare amici e clienti.

UNA MERCERIA LUNGA QUATTRO GENERAZIONI

La scelta di questa associazione, che fa dello knitting il punto centrale della sua attività solidale, non è casuale: da quattro generazioni la famiglia Brumana è vicina a chi lavora la maglia per passione o realizza creazioni di sartoria e fai da te, ed è particolarmente sensibile a chi lavora la lana per donare prodotti fatti a mano a chi è meno fortunato.

Oggi in negozio ci sono Alessio, nipote di Brunetto Brumana, e sua moglie Agnieszka, poco più che trentenni e genitori di tre bimbe, Julia, Vittoria ed Eugenia: «Per celebrare il nostro “compleanno” – spiegano – abbiamo deciso di fare un regalo solidale. Saremo accanto all’Associazione Varese in Maglia di Antonia Calabrese al loro evento benefico, con l’obiettivo di realizzare sciarpe, scaldacollo e berretti, regaleremo lana alle volontarie per confezionare i capi e sostenerle per il loro successivo impegno sociale. Il 15 mattina e pomeriggio le inviteremo qui da noi e invitiamo tutti a passare in negozio, sarà l’occasione per conoscere l’Associazione e le loro attività benefiche, la tradizione del lavoro a maglia come bene da tramandare di generazione in generazione, un’occasione per ritrovarsi tra amici e bere un the insieme, tra gomitoli, ferri e bottoni. Avremo anche nostri affezionati clienti (con noi da quattro generazioni) e accoglieremo tutti a braccia aperte».

UNA MERCERIA SOCIAL

Brumana continua la tradizione con attività di aggregazione e coinvolgimento con corsi maglia, uncinetto, cucito e arm-knitting (lavoro a maglia con le braccia e senza ferri, ndr) ed è diventata anche una merceria social: «Abbiamo cominciato a usare i social network – spiega Agnieszka – e l’hashtag dell’evento è #Brumana90anni. Abbiamo una pagina Facebook (oggi seguita da 1977 persone), Twitter e Instagram (338 followers), per condividere la nostra esperienza e avere un contatto diretto con i tanti “utenti-amici-clienti-appassionati, che io chiamo più semplicemente “tutti gli amici di Brumana”. Spesso ci chiedono di lana, bottoni e dei corsi che organizziamo, seguiamo tutto on-line, anche se delle volte quando il negozio è pieno ci dividiamo di corsa tra il bancone e lo smartphone, ma la gratificazione è saper trovare la soluzione adatta a ciascun problema e avere prodotti di qualità che rendono le persone felici e soddisfatte».