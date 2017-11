A Sant’Ambrogio si va a teatro. Due gli spettacoli dedicati a Totò

Tempo libero generica

Saranno 6 gli spettacoli teatrali portati in scena dalla Compagnia Tournée con la comune caratteristica di essere nati dalla penna dell’autore, regista ed interprete varesino Fabio Corradi. Il cartellone è impreziosito poi da due testi che omaggiano Totò nel cinquantesimo anniversario della morte ed Elio Veller, celebre attore vicino alla compagnia, legato alla città di Varese e scomparso nel 2012.

Gli spettacoli saranno in scena al Teatro San Giovanni Bosco di Sant’Ambrogio a Varese (Via Lazzaro Papi,7) e il debutto è in programma per sabato 18 novembre con una commedia dedicata al principe della risata Antonio De Curtis ovvero “Attori si nasce: parola di Totò”, tra i primi testi, se non il primo, mai scritti in onore dell’amatissimo attore partenopeo. Opera che segnò nel 1994 l’esordio sul palcoscenico della Compagnia Tournèe.

«Totò ha letteralmente ispirato il mio amore per il teatro – racconta l’autore Fabio Corradi - alimentando concretamente il mio amore per il genere comico e per la commedia, l’unico linguaggio artistico in cui sentimenti, intelligenza, arguzia, sensibilità, mimica, attualità diventano spettacolo e specchio delle vicende umane».

Il secondo appuntamento in cartellone “Mission to (earth) heart”, in collaborazione con Il Balletto di Varese e 3° episodio della saga di Passonevoso (favola a tema natalizio per grandi e piccini) ha già fatto registrare il sold out in prenotazione per lo spettacolo serale del 2 dicembre. Per accontentare le continue richieste, infatti, è stata aggiunta un’anteprima pomeridiana, sempre il 2, alle ore 18.30.

Un’altra data fondamentale di questo ciclo di spettacoli firmati da fabio Corradi è quella del 10 febbraio con la pièce “Essere o non essere! Questa è la commedia”, un testo che l’autore ha voluto dedicare all’amico, collega e mentore Elio Veller, attore di teatro e cinema con il quale la Compagnia Tournée si è spesso confrontata.

«Mi onora e ci onora ricordare Elio Veller - spiega Corradi – un amico, un attore e un artista che per anni ha seguito con passione e sincera stima la compagnia Tournée. Con la sua discrezione e signorilità tipica del grande artista, Veller mi ha guidato, suggerito, educato al teatro e alla scrittura. Ha condiviso con me spezzoni della sua vita personale e artistica, collaborando con grande professionalità ai miei progetti senza mai rubare la scena ma, al contrario, allargandone i suoi confini».

Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21.00. Ingresso 7 euro, ad eccezione dello spettacolo del 2 dicembre (8 euro).

Calendario spettacoli

18 novembre 2017

ATTORI SI NASCE, PAROLA DI TOTO’ commedia in due tempi più epilogo

Nel 50° della scomparsa del grande artista italiano, la Compagnia teatrale Tournée, porta in scena una commedia che risale al 1994. Opera scritta da fabio Corradi come tributo appassionato all’immenso comico Napoletano. Attori si nasce, parola di Totò è la commedia con cui 23 anni fa la compagnia teatrale Tournée faceva il suo debutto nel mondo del teatro, iniziando un percorso artistico che tutt’oggi continua seguendo molteplici strade Totò è napoletano, la compagnia teatrale è di Varese; eppure l’affinità artistica assottiglia la distanza geografica in uno stile recitativo divertente, intelligente, sobrio e sorprendente, proprio come “il principe della risata”.

02 dicembre 2017

Mission to (earth) heart commedia musicale

È il terzo episodio della saga di Passonevoso, favola natalizia che unisce i toni umoristici della commedia e la magia della danza, grazie alla collaborazione tra la Compagnia Tournée e Il Balletto di Varese. Il piccolo paese di Elfi, guidato dal saggio Lolindir, si troverà alle prese con la tecnologia e i suoi pro e contro, ma ancora una

volta i protagonisti riusciranno a venirne a capo per trascorrere un Natale con i fiocchi. Un trionfo di atmosfere natalizie per uno spettacolo adatto a tutte le età.

13 gennaio 2018

L’IGNORANTE SAPIENTE, commedia in due tempi

A Giorgio, umile maggiordomo, viene chiesto di vestire i panni di un illustre professore letterario e di dare un giudizio su un libro. Sorprendentemente il povero ignorante (obbediente all’ordine ricevuto dal Lionardo Salvati, esimio professore di lettere), con acrobazie di parole e frasi senza senso, riesce a stupire tutti per la sua saggezza e diventa, suo malgrado, un Pigmalione per la cameriera Elaide, anch’essa al servizio del integerrimo letterato. Una scommessa e un insegnamento per tutti: trovare in un sempliciotto, senza titoli di studio e con una visione elementare della vita, una inconsapevole sapienza, talmente incosciente da diventare un paradossale esempio.

10 febbraio 2018

Essere o non essere: questa è la commedia commedia in due tempi

Tributo a Elio Veller

È la storia di Carlo che vuole fare l’attore, e che quindi affronta il provino per entrare in un mondo da lui sempre idealizzato. È più facile salire su un palco, che interpretare la vita vera coi suoi quotidiani problemi senza apparenti soluzioni pratiche. Questo il pensiero che lo costringerà a rinunciare a tutto pur di riuscire a realizzare il suo progetto. Ma, come sempre accade, la vita ha in serbo per ognuno scenari e copioni già scritti e per questo caotico palcoscenico che noi chiamiamo mondo.

17 marzo 2018

L’anno prossimo divorzio commedia in due tempi

È il seguito della commedia L’anno prossimo mi sposo, portata in scena dal gruppo teatrale F.A.R.E. teatro di cui sono attori, oltre a fabio Corradi, Eleonora D’Aniello e Andrea Salvadè. Una commedia insolita giocata con tre attori che diventano quattro

personaggi grazie ad un doppio ruolo di uno di essi. Dopo aver scoperto che le motivazioni che lo hanno condotto al matrimonio sono falsate Edoardo pensa che i problemi causati dalla sorella di sua moglie siano risolti. Questa si è sposata ed è in viaggio di nozze. La luna di miele scatena però altri problemi che vengono “subitissimamente” condivisi dai parenti più stretti: Silvia, sorella di Camilla, e Luca, il cognato. Al loro ritorno c’è già aria di divorzio e questa malsana atmosfera corrode anche la tranquillità di Edoardo. Il finale parrebbe scontato…invece…

14 aprile 2018

Cotto e recitato

Pièce di estrema attualità ambientata in uno studio televisivo durante un concorso gastronomico. Due cuochi di chiara fama si sfidano all’ultimo fornello di fronte ad una giuria internazionale. La gara, seguita in diretta Tv, vira inaspettatamente verso il giallo proprio durante “l’assaggio” dell’ultimo piatto. rischiando di essere sospesa. La diretta televisiva ha però le sue regole, esattamente come una ricetta di arte culinaria, e tra invenzioni esilaranti, colpi di scena e raffinati sapori, giunge anche la sorprendente rivelazione finale.