A Tisana arriva Anima Mundi

E’ sempre più ricco di iniziative il programma di Tisana – Fiera del Benessere, in programma dal 24 al 26 novembre a MalpensaFiere.

Tra gli appuntamenti di maggior interesse, Anima Mundi, mostra-mercato che è un invito a riscoprire la funzione originaria dell’arte: etica, spirituale, rivolta al benessere degli esseri umani.

Con la Direzione Artistica di Davide Foschi, fondatore del Nuovo Rinascimento, Anima Mundi sarà un appuntamento costante di Tisana che, in continua evoluzione, affronta tutte le tematiche legate al Benessere, in ogni sua forma, e offre ai visitatori un appuntamento culturale sempre più ricco di stimoli e ispirazioni.

Una mostra mercato che, grazie ad importanti Artisti e Gallerie, che vivono l’Arte come nutrimento dell’Anima del mondo, consente di ammirare e vivere numerosissime opere, riscoprendo il magico ruolo dell’Arte che si vede frequentemente privata del suo ruolo salvifico per cadere in mera provocazione.

Un appuntamento che si ripeterà anche a Tisana Lugano 2018 e che permetterà ai visitatori di ammirare, acquistare e regalare opere d’arte che donano armonia e bellezza.

Davide Foschi, per dare il via a questo nuovo e antico cammino dell’Arte del XXI secolo, ha scritto e pubblicato un Manifesto condiviso da un numero sempre più crescente di persone, a partire da critici e storici d’arte, filosofi e artisti.

MANIFESTO DEL NUOVO RINASCIMENTO