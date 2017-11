A Varesevive un incontro sulla contraffazione

Quali politiche, mondi ed interessi si nascondono dietro​ il problema della contraffazione? A quali conseguenze possono portare i prodotti contraffatti in ambito sanitario, sociale ed economico? Per dare una risposta a queste e ad altre domande mercoledì 8 Novembre 2017 alle 21 presso la sede di Varesevive, in Via San Francesco26, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo: “La contraffazione: Implicazioni e conseguenze” che vedrà come relatrice l’avvocato Daniela Mainini, presidente del Centro Studi Grande Milano e del Centro Studi Anticontraffazione.​

Daniela Mainini, nata ad Albizzate, è avvocato cassazionista con specializzazione in diritto penale industriale. Oltre che presidente del Centro Studi Grande Milano e del Centro Studi Anticontraffazione è, dal 2011, anche presidente del Consiglio Nazionale Anticontraffazione.

Nel novembre 2013 è stata nominata consigliere del ministro dello Sviluppo economico in materia di lotta alla contraffazione e implementazione del Piano Nazionale Anticontraffazione. Rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico nel CNAC per il biennio 2014/2015.

La serata sarà moderata da Matteo Inzaghi, Direttore di Rete 55, e sarà presente un rappresentante della Guardia di Finanza.