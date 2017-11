A8, scontro tra un’auto e un camion

Incidente in autostrada A8 tra le uscite di Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano intorno alle 16.30 di venerdì 17 novembre.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate sono intervenuti sull’autostrada A8 con un’autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali.

Per cause ancora in fase di accertamento un’autovettura e un automezzo pesante si sono scontrati. I feriti sono stati soccorsi e portati in pronto soccorso.