Abbattimento ponticelli, arrivano i cartelli. Silenzio dal Comune

La zona dei ponticelli di via Filippo Reina e di via Don Monza chiuse per lavori dal 6 novembre al 7 dicembre. E’ la comunicazione che nelle ultime ore una squadra di operai ha affisso sui due ponticelli e nel quartiere a sud della città attraversato dall’ex Saronno-Seregno. Insomma malgrado la totale assenza di informazioni da parte dell’Amministrazione comunale sembra che già da lunedì inizieranno gli interventi per l’abbattimento dei due ponticelli rendendo così definitiva la scelta dello sbancamento dell’ex Saronno-Seregno.

Del resto quando qualche settimana fa era trapelata la notizia delle richiesta presentata in Municipio da parte di Ferrovienord per abbattere i due ponticelli si era da subito parlato di tempi molto brevi.

Proprio l’abbattimento dei ponticelli ha dato il via ad una vivace mobilitazione da parte di associazioni e cittadini che con una lettera al primo cittadino Alessandro Fagioli, una camminata sul binari ed una petizione online, che ha superato quota 1700 adesioni, hanno chiesto all’Amministrazione di poter avere informazioni precise sul progetto per lo sbancamento ed anche di salvare la massicciata.