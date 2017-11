“Abbelliamo insieme il Sacro Monte per Natale?”

Varie dai comuni

Una proposta per abbellire le vie del borgo del Sacro Monte in vista delle festività natalizie. A lanciare l’iniziativa è Giuseppe Marangon nel gruppo “Oggi nel varesotto” che spiega:

Come l’anno scorso, io, Livio Lonati, Emanuele Caccamo, Marinella e vari esercenti del Sacro Monte vorremmo abbellire (senza esagerare per rispettare la sacralità del luogo) le vie del Borgo, continuando così il percorso iniziato l’anno scorso con l’ acquisto di una renna luminosa e altre lucine colorate.

Se qualcuno volesse darci una mano (non chiediamo soldi), lo potrà fare portandoci qualche lucina da esterno o qualche addobbo natalizio luminoso. Lo utilizzeremo per il nostro Sacro Monte che mai come quest’anno ha bisogno di ritrovare.

Se avete delle luci da regalare quindi, potete contattare il signor Marangon tramite facebook.