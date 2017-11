Acqua torbita dai rubinetti: si è rotto un filtro dell’acquedotto

Saltrio

Acqua torbida e marroncina dai rubinetti di casa. E’ successo questa mattina in alcune abitazioni di Saltrio.

«Si è registrato un problema al “torbidimetro”, un sistema di filtraggio che scatta quando si registra un determinato livello di torbidità – spiega il vicesindaco di Saltrio, Giuseppe Franzi – I tecnici sono intervenuti già questa mattina per sistemare il guasto e la situazione dovrebbe risolversi in breve tempo».

Una situazione che si è già verificata in passato: «Prima succedeva spesso – prosegue Franzi – ma dopo i lavori di ammodernamento dell’acquedotto con l’installazione di questi sistemi di filtraggio la situazione è molto migliorata e quando si verifica non interessa tutte le zone del paese. E’ una situazione legata alla profondità delle falde da cui pesca l’acquedotto, che sono abbastanza superficiali: quello che intorbida l’acqua è il deposito sabbioso che aumenta in caso di forti piogge».

Già in giornata la situazione dovrebbe normalizzarsi.