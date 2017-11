Addio alla nonna rock di Ghirla

E’ morta questa notte all’età di 90 anni Eugenia Madrassi, nota a tutti come “Nonna rock”. In arte Yara Sueli, nonna rock da decenni gestiva con il marito una gelateria “Il gelatiere” a Ghirla.

Impossibile non fermarsi a fare due chiacchiere con lei quando si entrava nel suo piccolo negozio: appese alle pareti campeggiavano le sue foto con la chitarra e in abiti eccentrici e colorati. A tutta raccontava la sua passione per la musica, i suoi concerti, i dischi, le apparizioni televisive.

Una vita intensa fatta di amore per ogni cosa e vissuta con entusiasmo. Aveva sposato nel 2011 Antonio Carino: entrambi ottantenni erano arrivati in chiesa a bordo di una Ferrari gialla.

L’amministrazione comunale con il sindaco Bruna Jardini e l’intera comunità di Valganna si stringono attorno alla famiglia e agli amici.

I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 a Ghirla, nella Chiesa di San Cristoforo.