Adottato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale

Nella seduta dello scorso 20 novembre il Consiglio comunale ha adottato il PRIC, ovvero il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale.

Si tratta di un importante strumento di analisi dell’attuale situazione della rete di illuminazione pubblica, il cui scopo è quello di censire la consistenza e lo stato di manutenzione degli impianti insistenti sul territorio, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, così da poter rappresentare su carta un vero e proprio tracciato di come andrà progettata la città dal punto di vista illuminotecnico.

Una delle principali finalità del PRIC è quella di strutturare, semplificandola, la pianificazione della gestione dell’impianto d’illuminazione in termini di manutenzione ordinaria, adeguamento, riqualificazione e progettazione di nuovi impianti.

«Il nostro scopo è quello di realizzare una rete di Illuminazione Pubblica evoluta – comunica il Vice Sindaco Alessandro Casali con delega all’Ecologia – che consenta al Comune di Luino di realizzare una rete intelligente il più possibile vicina al concetto di smart city. L’idea che abbiamo è quella di telecontrollare l’illuminazione, ma anche di svolgere altri servizi come, ad esempio, il monitoraggio del livello di polveri sottili nell’aria o dell’inquinamento acustico, la sicurezza stradale, la videosorveglianza, il controllo dello stato di utilizzo dei cassonetti di nettezza urbana e la misurazione dell’elettrosmog».

Una vera e propria rivoluzione che dovrebbe avvenire già nel corso del 2018. Il lampione si trasformerà da semplice strumento d’illuminazione a vera e propria stazione multifunzione atta a ridurre i consumi inutili ed a disporre di capacità innovative e inedite brevettate.

«Il documento dovrà passare ancora una volta in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva: – ha spiegato l’assessore Sgarbi, relatore in Consiglio Comunale – è un vero e proprio tracciato di come va progettata la città dal punto di vista illuminotecnico ed è prodromico rispetto alla progettazione del futuro impianto che andremo a realizzare a breve nel corso del 2018. Ci consentirà di poter avere l’esatta fotografia delle attuali criticità della rete così da poter programmare i corretti interventi da realizzare».

L’aggiornamento di questo importante strumento è stato integralmente finanziato dal fondo “E.L.E.N.A.” (European Local Energy Assistance), fondo che è stato varato dalla Commissione europea e dalla Banca di Investimenti Europei “BEI”.