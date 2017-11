Aggredisce e ruba il telefono alla ex, arrestato

Nel pomeriggio di mercoledì, i carabinieri della Tenenza di Tradate hanno arrestato per rapina in flagranza di reato un 25enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine.

I fatti si sono verificati a Tradate, dove l’uomo durante la mattinata dello stesso giorno aveva avuto l’ennesimo acceso diverbio con la sua ex. Al culmine di ciò, il 25enne, sfondando la porta d’ingresso dell’abitazione della donna mentre questa era in casa, vi è entrato di prepotenza, strappandole dalle mani il telefono cellulare, per poi fuggire a bordo della propria autovettura.

La donna, non restandole a quel punto altro da fare, ha chiamato i carabinieri, chiedendo aiuto e spiegando cosa le fosse accaduto. Quindi, mentre una pattuglia si recava presso il luogo del misfatto per ascoltare le dichiarazioni della vittima, un altro equipaggio dei carabinieri si è messo alla ricerca del giovane, che è stato rintracciato pochi minuti dopo per le vie cittadine quando era ancora a bordo della sua autovettura e in possesso del cellulare.

Fortunatamente la donna, nonostante l’aggressione subita, non ha dovuto far ricorso alle cure sanitarie. Meno fortunato è stato invece il 25enne, per il quale si sono aperte le porte del carcere di Varese, all’interno del quale all’esito degli atti di rito è stato accompagnato.