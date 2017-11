Ai mercatini di Natale trippa e vin brulè

Manca un mese a Natale e nei piccoli paesi delle valli si stanno mettendo a punto gli ultimi preparativi per accogliere le festività coi tradizionali mercatini.

Proprio come sta facendo la Proloco di Brezzo di Bedero che il prossimo 26 novembre, domenica, nella Via Roma, in Via Varesella e in Via del Pozzo predisporrà un momento di socialità con bancarelle tipiche del periodo natalizio a partire dalle ore 10.00.

Il programma è molto vario, tra gli appuntamenti una “gara di torte” alle 11.00; alle 12.00 verrà servita la trippa con fagioli e lenticchie accompagnata dal vin brulè e al calare del sole l’accensione dell’albero di Natale.

Ci sarà anche una camminata benefica con un’iscrizione a 5 € che verranno devoluto a sostegno di progetti per la cura della dislessia.

La manifestazione è stata organizzata dalla Pro Loco di Brezzo di Bedero in collaborazione alcune altre associazioni operanti sul territorio.

«Da Brezzo di Bedero un caloroso benvenuto ai partecipanti», fanno sapere dall’associazione.