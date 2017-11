Ai nastri di partenza la seconda stagione musicale “Mondo Musica Marnate” organizzata dal Comune di Marnate, Assessorato alla Cultura, dallo Sporting Club Mondodomani e dall’Associazione Pentagramma. Dopo il grande successo della prima edizione, quest’anno vengono proposti sette concerti di musica classica da tenersi tra il 25 novembre e il 14 aprile 2018, presso lo Sporting Club Mondodomani (via G. Pascoli 222) e la Chiesa S. Ilario di Marnate.

Collaborazione è la parola fondante di questa iniziativa, a dirlo è il Sindaco di Marnate Marco Scazzosi. “Unendo le forze tra Comune, Mondodomani e Pentagramma, abbiamo creato una stagione musicale di grande spessore artistico che dà a tutti la possibilità di ascoltare gratuitamente artisti di fama internazionale”.

L’Assessore alla cultura e pubblica istruzione Donata Canavesi ribadisce il concetto di sinergia e aggiunge che “la scommessa dell’anno scorso è stata vinta, con il grande successo della prima edizione di Mondo Musica Marnate, e per quest’anno ci aspettiamo una risposta ancora maggiore”.

A sua volta il presidente dello Sporting Club Mondodomani Daniele Crespi sottolinea il particolare connubio tra sport e musica, in un’ottica di apertura verso i cittadini della magnifica struttura del Mondodomani. “Sono molto grato all’Associazione Pentagramma per la possibilità che è nata con questa collaborazione. Mondodomani è un club privato che in questi anni si sta espandendo anche grazie alla nuova scuola di tennis, ed eventi culturali come questo sono i benvenuti”. Il direttore artistico dell’Associazione Pentagramma di Marnate, Alberto Lodoletti, ricorda l’importanza che il Pentagramma ha avuto nel corso della sua storia ventennale, invitando a Marnate decine di artisti di primissimo livello, dalla lirica alla danza alla musica sinfonica.

“La qualità di questa manifestazione è frutto di anni di esperienza. Da due anni – prosegue Lodoletti – l’idea di far confluire gli sforzi organizzativi in un’unica stagione musicale presso lo Sporting Club Mondodomani si è rivelata vincente, e proseguiamo su questa strada. Sette concerti tutti diversi tra loro, dai pianisti solisti fino al quartetto, ce n’è davvero per tutti i gusti”.

Questo è l’elenco dei concerti:

Concerto 1

Sabato 25 novembre 2017 ore 21.15

“Dalla Spagna al Brasile”

Musica ispano-americana per violino e chitarra

Joaquín Palomares (violino) – Fernando Espí (chitarra)

Musiche di Machado, Tarrega, Piazzolla

Concerto 2

Domenica 3 dicembre 2017 ore 16 – Chiesa S. Ilario

“Omaggio all’Immacolata”

Davide Guerrieri (oboe) – Giorgio Revelli (organo)

Musiche di Haendel, Fauré, Rachmaninov

Concerto 3

Sabato 20 gennaio 2018 ore 21.15

“Scherzi da Fryderyk”

A spasso nella vita di Chopin

Alberto Lodoletti (pianoforte)

Musiche di Chopin

Concerto 4

Sabato 10 febbraio 2018 ore 21.15

“Bene, bravi, bis!”

In programma… i fuori programma

Roberto Metro – Elvira Foti (pianoforte a quattro mani)

Musiche di Strauss, Offenbach, Bizet

Concerto 5

Sabato 10 marzo 2018 ore 21.15

“Galà delle Mimose”

Astuzie e seduzioni femminili

Elisa Maffi (soprano) – Isabella Inzaghi (pianoforte)

Musiche di Rossini, Puccini, Verdi

Concerto 6

Sabato 24 marzo 2018 ore 21.15

“50 sfumature di piano”

I migliori bis di Raimondo Campisi

Raimondo Campisi (pianoforte)

Musiche… a sorpresa!

Concerto 7

Sabato 14 aprile 2018 ore 21.15

“San Pietroburgo Express”

Viaggio sentimental-musicale nel cuore dell’Europa

Quartetto K

S. Martini (violino), M. Salerno (flauto), E. Collini (chitarra), F. Gaddoni (contrabbasso)

Musiche di Brahms, Kreisler, Shostakovich

I concerti si svolgono alle ore 21.15 presso lo Sporting Club Mondodomani, via G. Pascoli 222, Marnate (VA), eccetto il concerto di domenica 3 dicembre che si terrà alle ore 16 in Chiesa S. Ilario. Ingresso libero per tutti i concerti. Ogni sabato alle 19.30 presso il ristorante dello Sporting Club Mondodomani si tiene una cena a buffet su prenotazione con pagamento in loco al ristorante al costo di € 25. Per info e prenotazioni: Sig.ra Pinuccia o Sig. Gianni 0331-604110 segreteria@mondodomani.com pentagramma.marnate@gmail.com