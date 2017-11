“Aiutatemi a riportare Andrea a casa”

Foto varie

Andrea, 9 anni, di Nerviano è ricoverata in un ospedale in Messico perchè affetta da Dipg (diffuse intrinsic pontine glioma), una forma di tumore che si sviluppa all’interno cervello e che non lascia scampo, nonostante le cure e le sperimentazioni.

La mamma Elena (nella foto con la piccola Andrea, ndr) vorrebbe riportarla a casa ma ha bisogno di un aiuto economico perchè il trasporto con eliambulanza è troppo costoso.

Dopo la gara di solidarietà scattata due anni fa per poterle permettere una cura sperimentale che le ha dato la possibilità di vivere fino ad oggi, ora la madre chiede ancora un aiuto per riportarla a casa sua, tra le mura che l’hanno accudita in questi anni. Domenica Andrea ha ricevuto la prima comunione nel letto dell’ospedale dello stato di Cohauila de Zaragoza, dove è ricoverata.

Per lei si erano mobiltati imprese, commercianti, semplici cittadini, associazioni culturali e sportive. È attivo un comitato (su facebook Comitato Amici di Andrea) che raccoglie le donazioni per convogliarle ai familiari della piccola nervianese, ribattezzata “la piccola guerriera”.

Di seguito l’appello della madre su Facebook: