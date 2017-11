Al Candiani l’intera collezione Crosta Labozzetta

Il Liceo Candiani Bausch di Busto Arsizio presenta “Cittadini si nasce“, un evento in programma giovedì 16 novembre: alle ore 10.30, in Aula Magna, dove verrà donata da Annamaria Habermann al liceo bustocco l’intera collezione Crosta Labozzetta, in ricordo dei suoi cugini.

“Il lascito dell’intera collezione alle giovani generazioni – spiega Anna Maria Hábermann – è nato dalla speranza che, la disponibilità di tanti testi su argomenti così di erenti, stimoli negli studenti la curiosità di accrescere sempre più le loro conoscenze, nella consapevolezza che ogni libro, ogni lingua, ogni musica può aprire le porte della mente a una maggior comprensione del mondo in cui vivono, dando loro la possibilità di scegliere in quale campo indirizzare il loro futuro”.

Alle 11.30, invece, verrà inaugurato il portale “Non violate i nostri sogni”, un’opera realizzata dalle classi 2 A e 2 C (dell’anno scolastico 2015/2016) posta proprio all’ingresso del Liceo in via Manara 10 e che riprende la tematica della porta, ispirandosi alla Porta di Lampedusa. L’evento terminerà alle 12.30.