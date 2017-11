Al cinema con “Gli sdraiati” di Michele Serra e non solo

Gli sdraiati, diretto da Francesca Archibugi e in uscita al cinema il 23 novembre, è tratto dall’omonimo best seller di Michele Serra. Giorgio (Claudio Bisio) è un giornalista affermato, stimato dai lettori e dai colleghi. Ha una ex moglie e un figlio, Tito, un adolescente che trascorre i pomeriggi in compagnia degli amici, riluttante a passare del tempo con lui. Giorgio, nonostante le difficoltà, cerca sempre di costruire un rapporto sereno con il ragazzo. Quando finalmente Tito scoprirà l’amore e l’entusiasmo per la vita grazie ad Alice, una nuova compagna di classe, anche la relazione con il genitore sembrerà trarne giovamento. La svolta positiva sarà però purtroppo di breve durata, perché il passato della giovane è legato a quello di Giorgio.

Carlo Vanzina dirige Caccia al tesoro, al cinema da giovedì 23 novembre.

Domenico (Vincenzo Salemme) è un attore di teatro, che a causa delle ristrettezze economiche in cui versa è costretto a vivere insieme alla cognata Rosetta (Serena Rossi), vedova del fratello, e con il nipote gravemente malato. Per salvare il bimbo serve una costosa operazione che verrà effettuata negli Stati Uniti; allo scopo di recuperare il denaro necessario, Domenico e Rosetta si votano a San Gennaro, chiedendo un miracolo. Nelle navate della chiesa rimbomba una strana voce che consiglia loro di appropriarsi dei gioielli della mitra del Santo. Scambiando lo sfogo di un altro fedele per la volontà di San Gennaro, i due protagonisti si lanciano in una bizzarra caccia al tesoro che li porterà da Napoli fino in Costa Azzurra.

Nut Job– Tutto molto divertente, nei cinema dal 23 novembre, è il secondo capitolo di un divertente cartone animato. In seguito alla distruzione accidentale del negozio di noccioline, lo scoiattolo Spocchia e la sua banda si spostano in un parco, la cui quiete è però minacciata dalle mire del sindaco, intenzionato a trasformarlo in un luna park. Spocchia,il topolino Buddy, Andie e Vanesio dovranno combattere per opporsi ai piani dell’amministrazione cittadina…