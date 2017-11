Al cinema tornato i super eroi

The Paris Opera esce nei cinema italiani il 13 novembre. Il regista Jean-Stéphane Bron mette in scena il «dietro le quinte» del celebre teatro parigino nel corso di una delle stagioni più difficili. 2015: Il nuovo Direttore Artistico dell’Opera, Stéphane Lissner, sta organizzando la sua prima conferenza stampa. Uno sciopero improvviso e l’aggiunta di un toro nel cast aggraveranno una situazione già tesa.

Nel frattempo, un giovane cantante russo dell’Accademia dell’Opera incontra uno dei maggiori Maestri della nostra epoca.

Agli amanti dei supereroi suggeriamo Justice League, al cinema dal 16 novembre.

Bruce Wayne (Ben Affleck), l’alter ego di Batman, sconvolto dal recente sacrificio di Superman (Henry Cavill), decide di abbandonare la lotta al male in solitaria e si allea con Wonder Woman (Gal Gadot), Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) e Cyborg (Ray Fisher). La parte più difficile sarà far coesistere i diversi caratteri spigolosi dei membri della Justice League, senza perdere di vista l’obiettivo: difendere il mondo da una terribile minaccia.

The Broken Key, film dal cast eccezionale (fra gli altri Geraldine Chaplin, Rutger Hauer, Franco Nero), è ambientato in un futuro fantascientifico. La carta è ormai un bene raro e preziosissimo: stampare è reato e le biblioteche sono blindate, accessibili solo agli studiosi più quotati. Le informazioni vengo no trasmesse in via informatica, sotto lo stretto controllo della «Grande Z», la Zimurgh Corporation. L’accademico Arthur J. Adams (Andrea Cocco) viene inviato in Italia allo scopo di indagare su una serie di misteriosi omicidi. Nel mezzo di una selva di simboli e richiami letterari, Adams si ritroverà invischiato in un pericoloso intrigo.