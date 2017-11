Al Condominio tre musical per i più piccoli, si parte con Rapunzel

Tre scelte che arricchiscono le proposte per una bella domenica a Gallarate, quelle del Condominio: la stagione 2017/2018 propone tre imponenti produzioni per grandi e piccini, tutte rappresentate in sala grande, in grado di ospitare comodamente almeno 600 persone.

La scelta è caduta su tre noti musical per i quali, in precedenza, per vederli magari bisognava andare fino a Milano. Si comincia domenica prossima 19 novembre alle ore 16.00 con l’amata Principessa dai lunghi capelli d’oro, Rapunzel, favola magica tratta dal capolavoro dei Fratelli Grimm.

Il secondo appuntamento è con la dolce Ariel, la Sirenetta più simpatica e seguita da tutti i bambini, domenica 21 gennaio alle 16.00, arricchita peraltro da effetti speciali… ma non vogliamo anticipare la sorpresa!

E si prosegue domenica 18 marzo, sempre di pomeriggio, grazie a Hakuna Matata/il Re Leone e i divertenti personaggi della Savana a cui grandi e piccini sono già affezionati. A portarli in scena è All Crazy & Sold Out, una realtà italiana tra le più famose, nel mondo della creazione e produzione di “family Show”. Il palcoscenico sarà animato da un folto cast di cantanti, attori, ballerini, acrobati. E con musiche, costumi, luci e allestimenti capaci di coinvolgere, divertire, emozionare.

Nonostante i costi, che per ovvi motivi sono più elevati rispetto agli spettacoli rappresentati fino allo scorso anno nel ridotto del Condominio, la Direzione non ha voluto allineare il costo del biglietto a quelli standard di mercato: c’è un convenientissimo abbonamento per tutti e tre gli spettacoli, mentre il prezzo singolo costa Euro 15 per gli adulti e 10 per i bambini. Dopo lo spettacolo (come nella scorsa primavera, con l’applauditissimo Capitan Uncino) gli artisti raggiungeranno i bimbi all’ingresso e sarà possibile scattare un selfie con i personaggi in costume di ogni musical.

C’è possibilità di parcheggio in Piazza Garibaldi, davanti al Teatro, oppure in via Gian Pietro Puricelli a 100m dal teatro (autosilo).

Biglietti: 15 € adulti 10 € bambini

Prevendita: www.teatrocondominio.it : biglietteria@teatrocondominio.it – mobile: 392 8980187

Biglietti: a teatro – Via del Teatro angolo via Verdi un’ora prima dello spettacolo, e presso Libreria Biblos Mondadori (h. 10.00/12.00- h.16.00/18.00 nei giorni di apertura)

Online sul il sito del teatro: www.teatrocondominio.it e su VIVATICKET: www.vivaticket.it

Prenotazioni: Tel. 392 8980187 – biglietteria@condominioteatro.it