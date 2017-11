Al Della Arti “Odio Amlet” di Rudnik. Sul palco anche Gabriel Garco

foto generiche tempo libero

La 50ª Stagione Teatrale alle Arti inizia con “Odio Amlet” commedia divertente che ha ottenuto grande successo a Broadway. Al Teatro Della Arti in scena martedì 7 novembre e mercoledì 8 novembre con un adattamento ad opera di Paul Rudnik.

Racconta la storia di una star del piccolo schermo, Andrew Rally, che, per rifarsi un look da attore impegnato, accetta di interpretare sul palcoscenico il personaggio shakespeariano più famoso. Arriva, con la sua agente Dantine, in quello che sarà il suo nuovo appartamento a New York City un tempo alloggio di John Barrymore, leggendario interprete di Amleto. Qui è raggiunto dalla sua fidanzata Deirdre e dall’agente personale di Barrymore, Lillian Troy, che dice di aver avuto un tempo un breve flirt con lui. Deirdre e Dantine vogliono verificare la verità in una seduta spiritica durante la quale Andrew grida “odio Amleto”, mentre sul muro gli appare il profilo di un uomo e, la notte, lo stesso Barrymore gli apparirà splendido Amleto. Nella recitazione darà una prestazione debole che gli renderà di nuovo allettante solo un’altra offerta televisiva. Accettarla o ritentare la scelta di Amleto?

Il ritorno alle ‘Arti’ di Ugo Pagliai ne rivela, a distanza di anni – quando fu protagonista con la Falk e Nora Ricci in Trovarsi di Pirandello (dicembre 1974) e poi in Mandragola di Machiavelli con il Teatro Stabile di Genova (Ottobre 2007) – il raggiungimento di una maturità interpretativa immensa.

ODIO AMLETO

dalla commedia di Paul Rudnick Regia: Alessandro Benvenuti Con: Ugo Pagliai – Gabriel Garko con la partecipazione straordinaria di Paola Gassman

martedì 07 nov. – ore 21:00 | L STAGIONE TEATRALE

mercoledì 08 nov. – ore 21:00 | L STAGIONE TEATRALE

